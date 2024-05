Operação para show de Madonna apreende facas, panelas e cocos enterrados nas areias de Copacabana

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Prefeitura do Rio de Janeiro realizou na madrugada desta sexta-feira (3), uma ação para encontrar materiais e produtos enterrados e escondidos nas areias da Praia de Copacabana, na zona sul da cidade.

A Operação Tatuí faz parte do esquema de segurança especial para o show gratuito de Madonna no sábado (4).

Durante a limpeza foram encontrados 70 cocos, 32 garrafas de água, três facas, além de panelas, uma frigideira e uma grande estrutura metálica. Também foram removidos cerca de quatro toneladas de resíduos.

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, afirmou que a ação é feita com frequência, e que costumam ser apreendidos mercadorias e até mesmo alimentos acondicionados de forma ilegal.

“A gente vem fazendo frequentemente ações nas areias das praias, especialmente também durante a madrugada, justamente para que a gente possa desobstruir o espaço público, não permitir que as pessoas se utilizem da praia como depósito. A gente repete essa operação até o show da Madonna, nessa madrugada que vai vir, e esperamos que as pessoas também contribuam e não se utilizem das areias da praia como depósito público”, disse.

A operação teve apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana da cidade).

O esquema operacional para o megashow da cantora Madonna em Copacabana será parecido com o do Réveillon. Ao todo, foram mobilizados 3.200 policiais militares para o dia do espetáculo. A expectativa é que a apresentação, que acontecerá às 21h45, reúna cerca de 1,5 milhão de pessoas.

A partir das 7h da manhã de sábado, a pista junto à areia da avenida Atlântica será fechada, assim como já acontece aos domingos e feriados, no esquema de área de lazer. A partir das 11h, a outra pista mais próxima aos prédios também terá o fluxo suspenso.

Apenas táxis e ônibus poderão acessar o bairro a partir das 18h. O trânsito de Copacabana será totalmente fechado às 19h. O show está marcado para começar às 21h50.

Os acessos do bairro serão reabertos às 4h, com a dispersão do público.

A principal aposta da segurança está nas câmeras de reconhecimento facial, que pela primeira vez estarão em drones. Também serão instaladas 12 câmeras extras em pontos fixos da orla, com a mesma tecnologia.

O esquema vai contar ainda com o CICCM (Centro Integrado de Comando e Controle Móvel), instalado em um caminhão estacionado na praça do Lido.

Nas saídas do metrô, haverá pontos de revistas com detectores de metal. Também não será permitido entrar com objetos como garrafas.

O esquema terá, no total, 64 viaturas, 65 torres de observação e 18 pontos de revista com reconhecimento facial.