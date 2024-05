Levar a música erudita a lugares que, às vezes, ela não costuma chegar com tanta facilidade e promover a transformação de vidas por meio da musicalização. Esse é o propósito do grupo Trínor. Composto pelos cantores Valdo Viana, Roger Vieira e Roney Calazans. Em parceria com a Orquestra VCult, eles criaram o projeto Ópera para Crianças –– O Canto da Zona Rural, que realizará concertos

escolas públicas localizadas em zonas rurais do Distrito Federal. As crianças, o corpo docente, os profissionais das escolas e as comunidades, assistirão gratuitamente os concertos de música clássica genuinamente brasileira.



Além de projeto musical, o Ópera para Crianças também traz uma preocupação educacional e em relação às políticas pública, sendo um meio de descentralizar e desglamurizar a música erudita brasileira, levando concertos a pessoas e lugaras que nunca tiveram a oportunidade de presenciar eventos dessa magnitude.

O idealizador do projeto, Valdo Viana, ressalta que o grande objetivo deste projeto é transformar as vidas de crianças por meio de Imersões culturais, o que envolve a musicalização infantil, técnicas de práticas vocais de canto coral, percepção musical, ditados rítmicos e melódicos. O ponto especial do projeto será o momento em que as crianças se juntarão ao Trínor e à Orquestra para cantarem uma canção brasileira.

Grupo Trínor. Foto de Marcos Altino.



Nesta quinta (2/5), o projeto chegou à Escola Classe Rural Jibóia, em Ceilândia, levando concertos, palestras e vivências culturais, nos períodos matutino e vespertino. Hoje será a vez da Escola Classe Rural Vale Verde, em Planaltina, e na segunda, da Escola Classe Rural Kanegae, no Riacho Fundo I.



Vale ressaltar que o Ópera para Crianças também contribui para a formação cidadã desses alunos, ofertando a eles novas possibilidades de se expressarem e de desenvolverem habilidades importantes para a vida social, por meio de interações sociais, cultura e acesso às informações sobre a preservação do meio ambiente, a manutenção e a conservação dos espaços públicos.

A realização deste projeto tem aporte financeiro de parceria público-privada entre a Secretaria de Cultura do Distrito Federal e a Neoenergia, mediante subvenções fiscais a projetos por meio da LIC-DF, a Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal (Lei Complementar Nº 934, de 7 de dezembro de 2017 e suas alterações).