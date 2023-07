Ohana Azalee estreia no pagode com o single “Chumbo Trocado”

Faixa, que já está disponível nas plataformas digitais, ganha videoclipe no canal da artista no YouTube

Primeira drag queen pagodeira do Brasil, Ohana Azalee lança, nesta sexta-feira (28/7), o single “Chumbo Trocado”. A faixa, que chega às plataformas após um período de hiato da artista, marca uma nova era em sua carreira, unindo a sonoridade do pagode, sem deixar de lado a representatividade e profundidade nas letras

“Chumbo Trocado” fala sobre vingança em relacionamentos e o quanto isso prejudica as pessoas envolvidas. A música, que conta com audiovisual que vai ser disponibilizado no canal da artista no YouTube, às 12h, é a primeira canção autoral que Ohana libera para o público cantando em seu estilo preferido: o pagode. A chegada do ritmo na vida da drag surgiu no ano passado, quando ela foi uma das participantes do reality show “Queen Stars Brasil”, da HBO Max, apresentado por Luisa Sonza e Pabllo Vittar.

“É o lançamento mais importante da minha carreira, então traz uma mistura de medo e euforia, afinal foram cinco anos de hiato. Ao mesmo tempo, é uma virada de chave, já que pela primeira vez eu vou lançar um trabalho dentro do pagode e vou poder mostrar ao mundo minha arte em sua essência mais pura. Finalmente serei a Ohana Azalee que eu sempre sonhei ser”, conta.

Quem faz Ohana ser um acontecimento é Wallace Oliveira. Músico, artista visual e tatuador, ele nasceu e cresceu na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, com muita influência do samba. De origem humilde, ele chegou a estar em situação de rua, após assumir sua sexualidade. Dessa forma, o pagode é também uma forma de conectar o amor de Wallace pelo samba com a originalidade e personalidade da drag.

Fora toda a irreverência que carrega, Ohana choca em seu visual. Conhecida como a “Rainha Barbada”, ela traz a discussão de que gênero é performance e estimula a liberdade de cada um se expressar da forma que quer.

“Minha barba é performance, gera dúvida e abre diálogo. Estamos aqui para pavimentar a estrada. Ainda não temos muitos representantes LGBTQIAP+ fazendo pagode. A mais conhecida é a Ludmilla, mas que não tem o estilo como o seu carro-chefe. Quero descobrir como fazer isso acontecer e abrir o caminho para que venham novas pessoas depois de mim”, reflete a cantora.

O novo single abre os trabalhos para o primeiro EP da artista: “Prazer Ohana”. “A galera pode esperar muita sofrência, pagode para se acabar de sambar e, claro, músicas para gastar o gogó cantando, porque os arranjos estão incríveis”, adianta.