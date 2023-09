Oh Polêmico lança remix da faixa “Cara de Tralha”

Para o vocalista, Deivison Nascimento Santos, “Cara de Tralha” o traz uma “sensação de estar vivendo a minha realidade”

A banda baiana Oh Polêmico lança, nessa quinta (14), o remix de sua faixa “Cara de Tralha”, inédita do álbum “Polly É O Mundo”, lançado em julho. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o “Cara de Tralha RMX” é mais um ‘proibidão’, mesclando pagode baiano e trap de maneira única.

Ouça “Cara de Tralha” em todas as plataformas digitais

Cria da periferia de Salvador, o grupo mescla o pagode e o trap em seu próprio gênero, o ‘pagotrap’, trazendo sua própria realidade em hits como “Pitbull Enraivado” e “Deixa Eu Botar Meu Boneco”. Para o vocalista, Deivison Nascimento Santos, “Cara de Tralha” o traz uma “sensação de estar vivendo a minha realidade”.

Na faixa, que conta com letras como “Camisa de time com o vulgo nas costas / Todo tatuado sou o tipo dela / A cara de tralha”, Deivison traz uma estética conectada com a trajetória do Oh Polêmico, resgatando suas origens de periferia.

O lançamento desse remix também vem com seu videoclipe próprio, que continua a estética proposta pelo próprio Oh Polêmico nas letras de “Cara de Tralha”, mostrando o artista em “minha realidade”, como o próprio diz. O vídeo estará disponível no canal oficial da banda baiana no Youtube também nesta quinta (14).