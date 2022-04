O Encontro com Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé chega a Brasília em maio

Os agitos de “O Encontro” vão acontecer no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, em 7 de maio, com mais de seis horas de show.

Santinha, Encaixa, Tic nervoso, Hipnotizou, Abaixa que é tiro e Rebolation, são apenas alguns dos inúmeros hits que serão cantados por mais de seis horas de show e vão levar os brasilienses ao delírio em uma das festas mais aguardadas na capital: O Encontro com Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé, no dia 7 de maio, no Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, a partir das 19h.

O evento reúne três dos principais artistas da Bahia em uma apresentação com mais de cinco horas de duração com um repertório recheado de sucessos das atrações, além de hits de outros artistas baianos.

Dividido em três áreas, os ingressos para o show já estão à venda: Setor Arena – R$ 50 (meia-entrada); Setor Encontro – (R$ 80, meia-entrada); e Camarote R$ 150 (meia-entrada), podendo ser adquiridos pelos sites www.oquevemporai.com e www.furandoafila.com.br.

Sobre o Encontro

O projeto O Encontro teve início em março de 2019, quando os cantores Léo Santana, Xanddy, líder do Harmonia do Samba, e Tony Salles, vocalista da banda Parangolé, decidiram se unir para representar o axé/pagode baiano. Resultado: um grande show na Arena Fonte Nova, com mais de cinco horas em que as três bandas se revezaram no palco.

Serviço

O Encontro – Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé

Onde: Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha(Eixo Monumental)

Quando: 7 de maio, sábado

Horário: a partir das 16h

Ingressos: Podem ser adquiridos pelos sites www.oquevemporai.com e www.furandoafila.com.br

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.

Para mais informações: @encontrobrasiliaoficial