‘O Cravo e a Flor’ da Tribo da Periferia fala da importância do combate à violência contra a mulher

A banda brasiliense Tribo da Periferia lançou um single em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) voltado para a conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher.

O lançamento acontece em um momento em que a capital federal registrou um pico histórico de números de casos de violência contra o público feminino. Na música, a banda faz uma pergunta reflexiva ‘Como diz que ama, mas mata quem ama por amor?’

O clipe estará disponível em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (24) e promete impactar o público.

“Eu vivo e canto o rap desde 1998, e a gente sempre enunciou, protestou, juntou forças para lutar contra o sistema e para enfrentar os males e as injustiças da periferia. Por mais que pareça que esquecemos isso, o rap ainda tem essa missão. E não existe ninguém melhor para conversar com a comunidade, do que o rap. Acredito que nenhum outro estilo de música poderia ter tamanha liberdade para falar sobre um assunto como esse. Vamos nos juntar, denunciar e divulgar essa força contra o feminicídio e a violência doméstica para criarmos um mundo melhor para nossas mulheres, filhos e família. Não só nas periferias, mas em todo país, pois este é um crime sem raça, credo e classe social, que atinge todas as esferas da nossa sociedade”, fala Duckjay, um dos membros da Tribo.

Há 26 anos na estrada, a Tribo da Periferia, um dos grandes nomes do cenário do rap e hip hop nacional. Os números impressionam. São mais de 8.9 milhões de inscritos no canal oficial do YouTube e mais de 3.4 bilhões de visualizações na plataforma, algo inédito para artistas do rap e hip-hop no Brasil. No spotify são mais de 3.2 milhões de ouvintes mensais, 2.2 milhões de seguidores no Instagram e 5 milhões no Facebook.

A história da Tribo da Periferia nasceu nas raízes do Distrito Federal, em 1998, quando Luiz Fernando Correia da Silva, mais conhecido como Duckjay, decidiu dar o primeiro passo para esse sonho, compondo sua primeira letra musical. Desde então, a Tribo foi tomando novas formas e ganhando novos protagonistas, como Look (Nelcivando Lustosa Rodrigues), que desde 2016 segue ao lado de Duckjay conectando cada vez mais pessoas. Agenciados pela Kamika-Z Produtora e com apresentações por todo território nacional, a Tribo da Periferia arrasta multidões por onde passa.

Letra da música ‘O cravo e a flor’

Mais uma vez o cravo e a flor

Romantizaram toda essa ilusão

Normalizaram o ódio e a dor

É que misturaram a covardia com a decepção

E não tem endereço seja aonde for

Não importa sua classe

Seu credo

Sua cor

Desculpa aí, mas alguém me explique

Por favor!

Como diz que ama, mas mata quem ama por amor?

É como se não houvesse

Como se ninguém soubesse

Como se fosse algo normal

Como se não existisse

Enquanto os sonhos perecem

Todos se calam perante esse mal

Vários sonhos, 26 anos de idade

Duas filhas pra criar e uma vida pela frente

Me lamentando, narrando essa homenagem

Sentindo que o fim de tudo podia ser diferente

Infelizmente os heróis se tornam vilões

São ações que superam todas as decepções

Matar quem ama é como assassinar a própria mãe

Eu classifico assim como a pior das traições

Como é que pode achar normal?

De um lado a pura sensibilidade emocional

Do outro lado tem o homem bom e o homem mal

Geralmente o do mal vem sempre disfarçado de legal

A maldade as vezes “cê” percebe tarde

E tudo começa com beijo

Amor confunde ao ódio

Se torna saudade

É que a maldade as vezes “cê” percebe tarde

E tudo começa com beijo

Amor confunde ao ódio

Só resta saudade

E nos versos tristes dessa poesia

Eu trago a voz de todas as Marias

De todas as mulheres

Que tiveram seu destino roubado

Pelo feminicídio