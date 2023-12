Nog une o boom bap com as batidas da música eletrônica em ‘Kung Fluxo’

Com produção musical de Nagalli e Paiva Prod, o single já está disponível nas plataformas digitais

Trazendo uma estética inédita em sua carreira, o rapper Nog lança, nesta quarta-feira (6/12), a faixa “Kung Fluxo”. Com produção musical de Nagalli e Paiva Prod, o single já está disponível nas plataformas digitais e ganha videoclipe no canal do artista no YouTube.

“Kung Fluxo” chega com uma proposta nova na cena do rap nacional: a mescla do boom bap com as batidas da música eletrônica. O resultado dessa união inédita é uma canção que promete agitar os bailes Brasil afora, seja nas festas de hip hop ou nas pistas de eletrônica.

“Era um gênero que eu ainda não conhecia, mas me identifiquei logo de cara e acho que combina bastante com o meu estilo de rimar. É uma música muito única, diferente do que o público está acostumado. Acredito que vá chocar a cena e possa impactar a ponto de surpreender nos resultados. Com certeza tem tudo para tocar muito nos bailes”, afirma.

A fim de elevar a energia do som, o rapper, que fez sucesso com o conjunto Costa Gold, contou com a parceria de dois dos principais produtores musicais do país: Nagalli e Paiva Prod. “Eles são muito bons em trazer as ideias do MC para os elementos do beat e conseguiram criar uma batida com elementos bem originais. Foram os produtores ideais para o nível que esperávamos para o projeto”, ressalta.

Com direção de Matheus Rigola e realização pela Yalla Recordings, o audiovisual segue a vibe da faixa e acompanha Nog em uma noite frenética pelas ruas da cidade de São Paulo. “Esse videoclipe é um dos que mais curti gravar na minha carreira. Desde quando o Drum (CEO da Yalla) me apresentou o roteiro já sabia que era a ideia perfeita para ‘Kung Fluxo’. É um clipe diferente do que tem sido produzido por aqui no Brasil. Espero que o público curta bastante”, finaliza.

“Kung Fluxo” é o segundo lançamento de Nog após a pausa do grupo Costa Gold, que fez história no rap nacional em mais de 10 anos de estrada. No mês passado, o artista disponibilizou a faixa “Hannibal”, com produção de Chiocki e participação do cantor carioca Choji.