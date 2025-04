No Rock&+ Fábio Pedroza fala sobre o retorno aos palcos da banda Móveis Coloniais de Acaju

O Rock&+ — o podcast de Rock e Diversidade do Jornal de Brasília — desta sexta-feira (18) traz, a partir das 19h, Fábio Pedroza, baixista da banda Móveis Coloniais de Acaju, que recentemente retornou de longo hiato, e a gestora de marketing do JBr Fernanda Lira. Em um bate-papo descontraído, nossos convidados contam ótimas histórias e bastidores de suas carreiras.

Parte de uma das bandas mais importantes da história do Rock de Brasília, especialmente a partir dos anos 2000, Fábio conta como foi o reencontro, sobre a turnê que estão fazendo com a banda paulista O Teatro Mágico e dá pistas para o futuro da Móveis Coloniais de Acaju. Além de música — mas não indo muito longe dela —, o baixista fala sobre sua participação na sociedade responsável pela Infinu Comunidade Criativa, que se tornou, no período pós-pandemia de covid-19 um dos principais pontos de cultura do Distrito Federal.

A gestora de marketing e empresária Fernanda Lira traz, ainda, para a nossa conversa um bate-papo rico em histórias, sua entrada no mundo da Móveis e sua própria experiência pessoal com a música.

