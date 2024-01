NENZ anuncia estreia na Nine Four Records com “Ordem do Chefe”

Faixa chega às plataformas, via ONErpm, nesta sexta-feira, 12

O rapper Nenz, nascido em Alagoas, mas que cresceu no Rio de Janeiro, sendo atualmente um dos principais expoentes do rap carioca, lança o single “Ordem do Chefe”, marcando sua estreia no selo Nine Four Records, fundado por Spark, que no futebol é conhecido como Anderson Talisca. Disponibilizado nesta sexta-feira, 12 de janeiro, o lançamento chegou em todas as plataformas digitais via ONErpm, além de um videoclipe no canal do label no YouTube.

A faixa é uma narrativa crua da vivência de NENZ, capturando suas experiências e observações do cotidiano nas quebradas do Rio de Janeiro conforme destaca o artista, que descreve “Ordem do Chefe” como “uma carta muito forte no jogo” e acrescenta que “tem relatos da minha vivência, relatos do cotidiano de uma pá de gente”.

Essas nuances da vida nas ruas são exemplificadas no trecho: “tropa do mano, não vivo de aparência/nós é criado na selva, especialista em sobrevivência/sobrevivente na linha de frente/mas com o coração vazio/na rua tu tem que ser frio/Traição não vem de inimigo”.

A ficha técnica de “Ordem do Chefe” conta com a composição de NENZ, mix/master e produção musical de @ogbahiaa, styling de Nine Four Records. O videoclipe, tem direção e iluminação de pelalente, que divide o roteiro com Geyson Barão, enquanto @eduardoserra ficou a cargo da captação, @g.cruz com a montagem, @rezzende071 como fotógrafo, @jotatress nos efeitos visuais. Geyson Barão e a Nine Four Records fazem a produção executiva e Rafael Chahoud na produção geral.

Nascido e criado na cena carioca, Nenz foi apontado como uma promessa pelo real trap. Suas colaborações em lançamentos de sucesso, como “Fé em Deus e nas Crianças” com Juninho 22 e a “Chris Beats ZN SESSION”, solidificaram sua presença no cenário musical. Hits solo, como “Síria”, “Narcos” e “Santa Fé”, acumulam mais de 2 milhões de reproduções no YouTube e Spotify.