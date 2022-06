Nathália Calvante grava dueto com Laura Dalmás

As cantoras participaram do reality show The Voice Brasil

Edições do The Voice Brasil se findam, mas continuam dando bons frutos para o público. É o caso da dobradinha das ex-participantes Nathália Cavalcante e Laura Dalmás, ambas da edição 2016. As divas fizeram dobradinha no projeto audiovisual “Minha Essência”, de Laura. O show foi gravado ao vivo em Garibaldi (RS) e agora chegou ao YouTube e, em breve, nas plataformas de streaming.

A brasiliense Nathália ficou muito contente com o convite, aceitando de prontidão a somar no dueto da canção “Transcender amarras”, de autoria da amiga gaúcha Laura.

“Amei ter recebido o convite da Laura para participar de um momento tão especial da carreira dela, me senti verdadeiramente honrada em estar com artistas tão incríveis que movimentam o cenário musical independente no Brasil. Interpretar Transcender Amarrar foi um presente, uma música que passa uma mensagem sobre ser mulher e ser autêntica, respeitar as nossas vontades, desejos e sonhos, viver a nossa vida indo além do que a sociedade espera/ tenta impor”, destaca Nathália.

Confira o dueto: