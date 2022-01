Naiara Azevedo lança primeira faixa do álbum “Baseado em Fatos Reais”

O DVD foi gravado em Goiânia, em dezembro de 2021, e tem participações especiais de Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Gabriel Gava.

Antes de entrar no maior reality show da TV brasileira, o Big Brother Brasil, Naiara Azevedo deixou agendado seu primeiro lançamento de 2022. A faixa “Nem Te Culpo”, já está disponível nas plataformas digitais e no YouTube da cantora e faz parte do DVD “Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais”. O audiovisual, gravado em 19 de dezembro de 2021, mostra toda a transparência, sinceridade e talento da artista.

Primeiro single de 2022: Ouça “Nem Te Culpo”

“A ‘Nem Te Culpo’ é o primeiro single do projeto e eu sou uma das compositoras. A história da faixa é sobre uma situação muito comum que algumas mulheres enfrentam em relacionamentos. Ela fala sobre uma mulher que não consegue enxergar o homem que tem do lado e se desvaloriza por conta disso. Ela tem uma ligaçãozinha com a “50 Reais”, que abordou sobre traição, outro fato bem comum em alguns relacionamentos, infelizmente” afirma a artista.

Além de Naiara, Waléria Leão, Blener Maycom, Vinni Miranda, Rafael Quadros e Bia Frazo também compuseram a “Nem Te Culpo”, que é o primeiro lançamento a ser divulgado de uma lista que a cantora já deixou preparada do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. As próximas músicas saem no mês de fevereiro.

Sobre o novo álbum:

Ao todo, o DVD terá 12 faixas em seu repertório, e três delas são de autoria da paranaense junto de outros parceiros. O novo projeto de Naiara Azevedo conta também com as participações especiais de Ícaro & Gilmar, Gabriel Gava e Humberto & Ronaldo.

“Me entreguei de corpo e alma a esse projeto. Me envolvi em todos os processos e cuidei de tudo, do início ao fim. Inclusive, compus três faixas, coisa que não acontecia há muito tempo. Quis entregar tudo de Naiara Azevedo neste DVD e passar um pouco da minha verdade como artista” comenta Naiara Azevedo.

“Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais” tem produção musical de Blener Maycom, direção executiva de Rafael Cabral e direção geral de Fernando Cabral e Danilo Diaz. A direção de vídeo ficou por conta de Will Santos, da Terra Produções. Este é o primeiro trabalho da artista depois de assinar contrato de exclusividade com a ONErpm.

“Definitivamente estamos realizando um sonho de muito tempo de trabalharmos com a Naiara, e agora temos orgulho em anunciar essa parceria com a ONErpm Music Group. Com muito cuidado e planejamento, nossa equipe toda trabalhou duro, afinal a Naiara é nossa musa e canta as verdades que todos aqui vivemos! E em primeira mão, ela terá todos seus lançamentos utilizando as novas ferramentas e estratégias que estamos lançando em 2022”, relatou Arthur Fitzgibbon, presidente da ONErpm Brasil.