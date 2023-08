Nadson O Ferinha se junta a Nattan e lança “Clima Frio”, faixa que fará parte de seu próximo DVD

O cantor sergipano está crescendo cada vez mais dentro do arrocha e agora se prepara para lançar seu novo DVD, que será gravado ainda em agosto

Após estourar nas paradas durante a pandemia, em 2021, o cantor Nadson O Ferinha continuou se mantendo no topo da cena de arrocha, solidificando-se e rodando o país com sua música. Agora, nessa sexta, 04, o artista se juntou a outro grande nome do setor, Nattan, para o lançamento da faixa “Clima Frio”, faixa que compõe o seu novo repertório.

Ouça “Clima Frio” nas plataformas digitais: https://onerpm.link/clima-frio

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “Clima Frio” é o segundo de três sons inéditos que Nadson O Ferinha está lançando para seu a gravação de seu novo DVD – que irá rolar em Salvador, no dia 08. A primeira música dessas três foi “Sinal”, lançada na última quarta-feira, 02, e a próxima será “Respeita Quem Te Amou”, no dia 07.

Todas essas três faixas que Nadson O Ferinha está lançando previamente à gravação de seu novo DVD são encontros marcantes, a primeira com João Gomes, essa segunda com Nattan e a terceira, com o renomado Zé Vaqueiro, para fechar com chave de ouro. Essa decisão é importante pois conecta Nadson a outros grandes nomes da cena nordestina atual.

As três faixas, “Sinal”, “Clima Frio” e “Respeita Quem Te Amou” estão todas incluídas no repertório de Nadson O Ferinha para seu próximo DVD, ou seja, todas serão gravadas na próxima terça, em Salvador, junto a todo o DVD. Quando for o momento para o lançamento do projeto, as performances estarão disponíveis no Youtube do artista.