Mussa lança clipe de “Ladainha” nesta sexta-feira

É o primeiro clipe do álbum “Caruru Connection”. Todas as faixas terão vídeos que tem como base quadrinhos criados pelo artista

O cantor e compositor Mussa lançou, nesta sexta-feira (19), o clipe da faixa “Ladainha”, que faz parte do álbum “Caruru Connection”. O clipe se passa em histórias em quadrinhos. A ideia é resgatar a sensação de ler os antigos encartes dos discos, uma tradição esquecida pelo avanço digital.

O vídeo traz em sua estética um estilo noir, com parte das gravações realizada em uma praia paradisíaca no Rio de Janeiro. O conceito da produção remete ao clássico universo das histórias em quadrinhos. “Conforme a câmera vai passando pelos quadros, estes vão ganhando vida através da animação. Toda a filmagem foi feita em preto e branco, criando uma dramaticidade maior e seguindo a identidade visual dos desenhos”, comenta Mussa.

Veja o clipe de “Ladainha”:

“Antigamente, quando comprávamos um CD, ele vinha acompanhado de encartes que traziam a letras das músicas, ficha técnica e até mesmo artes que faziam sentido na obra. E além de cantor, sou artista visual, sempre fui responsável pela capa dos meus álbuns, e com o ‘Caruru Connection’ não podia ser diferente”, detalha o cantor.

Todas as canções do álbum “Caruru Connection”, devem ganhar o mesmo tratamento, se tornando uma espécie de álbum visual, unindo-as em um universo único. O encarte com as histórias será vendido nos shows. “A música, o quadrinho e clipe irão compor uma linguagem única, que conversará entre si. Então a estética é a mesma. As letras são o fio condutor e convidam o leitor a entrar no mundo fantástico das músicas, através das ilustrações. Depois de ‘Ladainha’, pretendo lançar os outros clipes mensalmente, seguindo a ordem do álbum, e por fim teremos o álbum visual, englobando todo o conteúdo”, pontua.