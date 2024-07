Músico conta que Renato Russo gostava de beber e tomar café com moradores de rua

Por Redação E+

Guilherme Isnard, o cantor e criador da banda Zero, falou em uma entrevista ao podcast Papo com Clê que Renato Russo gostava de beber com moradores de rua.

Durante a conversa com o apresentador Clemente Magalhães, Guilherme contou algumas histórias sobre o cantor e compositor da banda Legião Urbana. “Renato saía do estúdio e ia beber com uma família de mendigos”, disse o cantor da banda Zero.

Ainda segundo Guilherme, ao acordar com os moradores de rua, Renato teria os levado para tomar café da manhã no hotel em que ele ficava hospedado. “De manhã, raiava o dia no meio da rua, ele pegava os mendigos todos e levava para tomar café da manhã do hotel”, completou.

Durante o papo, que também tocou em outros temas, o compositor falou mais um pouco sobre Renato. “Renato tinha vários demônios internos”, disse. Ele lembrou de um convite que recebeu do líder da Legião Urbana para sua festa de aniversário, que seria a última. “Ele disse: ‘vai ser festa de criança porque eu não estou muito bem’.”

No entanto, segundo Guilherme, às vezes, Renato entrava no banheiro e saía cheirando a bebida alcoólica.

O episódio completo do podcast será liberado nesta terça-feira, 2, no canal do YouTube de Clemente.

Estadão Conteúdo