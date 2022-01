Músico brasiliense reúne time de produtores internacionais para lançar carreira

O cantor e compositor Rodolfo Poppi retorna a Brasília para lançar seu primeiro trabalho e conta com vários produtores internacionais.

Após 4 anos morando no Canadá, Rodolfo Poppi, volta a Brasília, agora com o nickname de Rod Pop e está pronto para lançar seu primeiro trabalho musical autoral. No dia 31 de janeiro de 2022, chega em todas as plataformas musicais o álbum ‘O Amor & O Tempo’.

Antecedendo o lançamento do álbum, no dia 14 de janeiro, o cantor lança a música ‘LOVE’ considerada a essência desse álbum. Uma faixa classificada como Rap/Pop, lembrando bastante o estilo de artistas como Drake, Bruno Mars, Projota, Emicida e Vitão. A música ainda faz uma referência às cantoras Anitta e Karol Conka.

Para esse primeiro trabalho, onde todas as canções são biográficas e inéditas no Brasil, o artista conta com um time de produtores internacionais de peso. Nomes como Big Bad Beats, um duo filândes que também produz para diversas gravadoras mundiais, o norte-americano Ryini Beats, e o inglês G.C Beats estão por trás de cada batida musical.

Todas as músicas foram gravadas, mixadas e masterizadas na Lebline Records, uma produtora musical brasiliense que está cada vez mais em destaque no cenário do rap/trap/rnb e pop nacional. Inclusive, a música “Quanto Tempo Mais”, que também faz parte do álbum, foi composta e produzida por eles.

O álbum conta a história de um amor que se revela abusivo e tóxico, trazendo um tom mais melancólico para as primeiras composições. No entanto, o álbum é uma jornada de deixar para trás essa experiência, e enxergar o futuro, onde o tom e a temática das músicas vão ganhando cor. Tanto a capa do álbum que é uma ampulheta com diversos elementos representativos dessa história – que é dividida em 6 faixas no álbum – como o próprio título trazem essa mensagem. “O tempo cura tudo, e o tempo me mostrou essa jornada de sair de um relacionamento abusivo, caminhando para a jornada de novos amores e principalmente do amor próprio”.