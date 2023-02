Murilo Huff dá sequência ao DVD “Ao vivo em Rio Preto”

Após emplacar quatro faixas o cantor lança Vol1 com compilado de quatro inéditas e uma regravação

Murilo Huff deixou de ser aposta e passou a ser um dos cantores solo do sertanejo mais celebrados do mercado. O cantor e compositor já soma mais de 1,3 bilhões de views no YouTube e 838 milhões de streams no Spotify, maior plataforma de áudio no Brasil. Além de reunir números gigantescos, a voz marcante de Murilo Huff esteve presente nas principais playlists com os primeiros lançamentos do DVD “Ao vivo em Rio Preto”, prova disto é o single “Perfeito pra ficar sozinho” – feat com Maiara & Maraisa- que segue no Top35 do Spotify, após seis meses de sua estreia. Os sucessos dos quatro primeiros lançamentos impulsionam “Ao vivo em Rio Preto Vol.1”, que tem lançamento nesta sexta-feira, 10 de fevereiro

O DVD “Ao vivo em Rio Preto” foi gravado no início de 2022, e contou com as participações de Maiara & Maraisa, Matheus & Kauan e Cristiano (de Zé Neto & Cristiano). O lançamento em forma de EP é o primeiro a reunir algumas faixas do repertório que Murilo escolheu com muito critério. “Madrugada calada” é o nome da faixa foco do Volume 1, uma aposta romântica como um enredo que deve ter muita identificação com o público, ela chega acompanhada das “Solteiro se pegando”, “X9”, “Mitos e verdades”, além da regravação de “Uma caloria”.

‘Este álbum está cheio de moda boa, fica até difícil escolher uma preferida. Estou muito feliz e ansioso, principalmente por saber que a galera quer ver logo todas as músicas desse projeto disponíveis”, comenta Murilo.

Murilo Huff “Ao vivo em Rio Preto vol.1”:

1. Madrugada calada

(Ricardo Vismarck/Ronael/Henrique Castro/Elvis Elan)

2. Solteiro se pegando

(Ricardo Vismarck/Ronael/Henrique Castro/Elvis Elan)

3. X9

(Felipe Viana/Edu Moura/Normani Pelegrini/Matheus DiPadua)

4. Uma caloria

(Murilo Huff/Vinni Miranda/Gui Prado/Junior Pepato/Christian Ribeiro)

5. Mitos e verdades

(Iago Vinicius/Bruno Cesar)