Multiartista brasiliense Venusto lança o EP “Atravessa a Pele”

A obra, que conta com canções e videoclipes autorais, estará disponível a partir do dia 1º de setembro em todas as plataformas fonográficas

O multiartista brasiliense Venusto irá revelar, na próxima quinta-feira (31), o primeiro EP da carreira, “Atravessa a Pele”. O lançamento ocorre no Velvet Pub (102 Norte), a partir das 20h.

A obra, que conta com canções e videoclipes autorais, estará disponível a partir do dia 1º de setembro em todas as plataformas fonográficas. Venusto apresenta uma MPB suingada, com inspirações em grandes nomes da música brasileira, como Djavan (uma de suas principais influências), Dona Ivone Lara e Cartola, além de novas influências, como Luedji Luna, Liniker e Mayra Andrade.

Das três canções, duas já ganharam clipe. “Gatinha33” foi o primeiro single lançado pelo artista. Nele, aborda as relações que nascem na internet, em apps frios e sem pele. A inspiração foram as tantas decepções e distrações que uma amiga atriz passara nos relacionamentos virtuais. Já em “Tagarelá” percebeu o quanto sentia falta do toque, do abraço, do cheiro. Imerso e “quarentenado” viu como o ser humano é um ser social.

Sobre Venusto

Estudou cinema na Academia Internacional de Cinema (SP) e na New York Film Academy (NY/EUA). Música no Conservatório Souza Lima (SP) e na Berklee College of Music (Boston/EUA). Estuda arte desde os 7 anos de idade, tendo acesso a área a partir do projeto das Escolas Parques no Distrito Federal. Hoje é diretor e sócio fundador da APT7Filmes, diretor no grupo teatral Coletivo Esperanza e diretor e ator na Estupenda Trupe. Para a carreira como cantor escolheu se rebatizar como Venusto numa homenagem a “estrela” que não se apagava de manhã, o planeta Vênus. No dicionário formal, “venusto” quer dizer: elegante, formoso e gracioso.

Serviço:

Venusto lança EP “Atravessa A Pele”

Dia: 31/08, às 20h

Local: Velvet Pub CLN 102 Bloco B

Gratuito. Sujeito a lotação, sem reserva de convite

Conheça o artista:

site oficial | YouTube | Instagram