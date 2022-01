Mulher do fim do mundo: Trajetória de Elza Soares

Intitulada como “A melhor cantora do milênio”, pela rádio BBC de Londres em 2000, Elza Soares abriu portas para toda uma geração de mulheres.

Nascida na zona oeste do Rio de Janeiro, foi obrigada a se casar aos 12 anos, com um homem mais velho, e se tornou mãe um ano depois. Ao total foram cinco filhos, deste casamento, sendo que dois deles morreram de fome, pois ela e o marido não tinham dinheiro. Se tornou viúva aos 21 anos de idade.

Foi só em 1953, aos 23 anos, enquanto trabalhava em uma fábrica de sabão que iniciou sua carreira na música em um programa da rádio Tupi chamado “Calouros em Desfile”.

Sete anos depois, em 1959 gravou o seu primeiro sucesso “Se acaso você chegasse”, logo depois conheceu e se casou com o jogador Garrincha, com quem teve mais dois filhos. Casado na época logo se separou para viver ao seu lado.

Elza foi perseguida durante a ditadura militar, pois na época ajudou da eleição que levou João Goulart à vice-presidência. Em 1970 teve sua casa metralhada pelo golpe e foi obrigada a se exilar na Itália com Garrincha.

Um casamento cheio de polêmicas, agredida diversas vezes pelo marido, Elza decidiu então pedir o divorcio, e foi vista com um dos principais motivos da ruína do jogador.

Na década de 1980, sua carreira não estava indo muito bem. Mesmo com esses percalços conseguiu se reerguer e alavancar novamente sua imagem com novas músicas elogiadas pelos críticos.

Em show em 1999, Elza levou um tombo e precisou passar por algumas cirurgias para correção, depois disso começou a se apresentar sempre sentada.

Foi só em 2015, que lançou o seu primeiro álbum de inéditas, intitulado “A Mulher do Fim do Mundo”. Por tal feito recebeu o Grammy Latino, que foi escolhido entre os dez melhores álbuns de 2016 pelo The New York Times.

Neste trabalho, a cantora se inspirou em sua própria vida, cantando músicas como “Maria de Vila Matilde” que fala sobre violência doméstica.

Sem dúvida nenhuma, Elza Soares é uma das grandes referências da música brasileira, faleceu na tarde desta quinta-feira (20/01) aos 91 anos de causas naturais.