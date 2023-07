Morre Randy Meisner, baixista e fundador dos Eagles, aos 77 anos

O baixista passou por várias problemas nos últimos anos e viveu uma tragédia pessoal em 2016

Randy Meisner, membro fundador dos Eagles que adicionou harmonias a canções como Take It Easy e The Best of My Love e se destacou na balada Take It to the Limit, morreu aos 77 anos, informou a banda nesta quinta-feira, 27. Meisner morreu na noite de quarta-feira, 26, em Los Angeles, EUA, devido a complicações de doença pulmonar obstrutiva crônica, informou o grupo em um comunicado.

O baixista passou por várias problemas nos últimos anos e viveu uma tragédia pessoal em 2016, quando sua mulher, Lana Rae Meisner, atirou acidentalmente em si e morreu.

Randy Meisner também foi diagnosticado com transtorno bipolar e tinha problemas com álcool, de acordo com registros judiciais e comentários feitos durante uma audiência em 2015, na qual um juiz ordenou que Meisner recebesse cuidados médicos constantes.

Carreira

Chamado de “o homem mais doce da indústria musical” pelo ex-colega de banda Don Felder, Meisner se juntou a Don Henley, Glenn Frey e Bernie Leadon no início da década de 1970 para formar a banda de Los Angeles, que se tornaria uma das mais populares da história.

“Randy foi parte integrante dos Eagles e fundamental para o sucesso inicial da banda”, disseram os integrantes no comunicado “Seu alcance vocal era impressionante, como fica evidente em Take It to the Limit. Não há, ainda, informações sobre o velório, segundo a banda.

Evoluindo do country rock para o hard rock, os Eagles lançaram uma série de singles e álbuns de sucesso na década de 1970, começando com Take It Easy e continuando com Desperado, Hotel California e Life In the Fast Lane, entre outros.

Embora retratados por muitos críticos como superficiais, os Eagles lançaram dois dos álbuns mais populares de todos os tempos, Hotel California e Their Greatest Hits (1971-1975), que, com vendas de 38 milhões, foram classificados pela Recording Industry Association of America como o número 1 em vendas, juntamente com Thriller, de Michael Jackson.

Liderados pelos cantores e compositores Henley e Frey, os Eagles foram inicialmente rotulados como “suaves” e “fáceis de ouvir”. Mas, em seu terceiro álbum, On the Border, de 1974, com o guitarrista Felder se juntando aos demais integrantes, eles começavam a se afastar do country e do Bluegrass.

Leadon, um antigo cantor de bluegrass, insatisfeito com o novo som, saiu após o álbum One of These Nights, de 1975. Ele foi substituído por outro guitarrista de rock, Joe Walsh.

Meisner permaneceu no grupo até o lançamento de Hotel California, em 1976, o disco mais aclamado da banda. Sua saída, ironicamente, foi provocada pela música que ele compôs e pela qual ficou mais conhecido, Take It to the Limit.

Dividido entre a fama e a vida familiar, Meisner estava doente e com saudades de casa durante a turnê de Hotel California. Seu primeiro casamento estava acabando e ele relutava em cantar Take It to the Limit, uma demonstração de seu tenor nasalado.

Suas objeções durante um show em Knoxville, Tennessee, no verão de 1977, irritaram tanto Frey que os dois discutiram nos bastidores e Meisner saiu logo depois. Seu substituto, Timothy B Schmit, permaneceu no grupo nas décadas seguintes, juntamente com Henley, Walsh e Frey, que morreu em 2016. Fonte: Associated Press.

