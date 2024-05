Morre David Sanborn, um dos maiores saxofonistas do mundo, aos 78 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

David Sanborn, um dos saxofonistas mais respeitados do mundo e vencedor de seis prêmios Grammy, morreu aos 78 anos no último domingo (12).

A informação foi confirmada em uma nota publicada nas redes sociais do músico. Segundo o comunicado, ele morreu em decorrência de um câncer de próstata diagnosticado em 2018.

“É com o coração triste e pesado que comunicamos a perda do saxofonista de renome internacional e seis vezes vencedor do Grammy, David Sanborn”, diz a nota publicada nas redes sociais.

Apesar da doença, ele continuou fazendo shows, inclusive tinha planejado espetáculos para o próximo ano.

Ao longo de seis décadas de carreira, Sanborn lançou 25 álbuns, como “Voyeur”, de 1981, pelo qual foi premiado pelo Grammy. Além de ter sido aclamado pela crítica, ele também foi sucesso de público.

Os álbuns “Hearsay”, de 1994, “Pearls”, de 1995, e “Time Again”, de 2003, alcançaram a segunda posição na parada de jazz da Billboard.

Em 1980, ele lançou o disco “Hideaway”, trabalho que trouxe a faixa “The Seduction”. A música foi tema do filme “Gigolô Americano”, estrelado por Richard Gere.

Sanborn também era conhecido por ter feito parcerias com alguns dos nomes mais importantes da música, como James Brown, Eric Clapton, Bruce Springsteen, David Bowie e Stevie Wonder.