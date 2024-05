Morre Charlie Colin, um dos fundadores e ex-baixista da banda Train, aos 58

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O baixista Charlie Colin, um dos membros fundadores da banda Train, da música “Hey, Soul Sister”, morreu aos 58 anos, após escorregar e cair durante o banho. Ele cuidava da casa um amigo em Bruxelas, na Bélgica.

Colin fundou a Train ao lado de Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood e Jimmy Stafford, e tocou nos três primeiros álbuns do grupo, “Train”, “Drops of Jupiter” e “My Private Nation”. O segundo álbum destacou a banda ao fazer sucesso nas paradas e render dois prêmios na cerimônia de 2002 do Grammy.

O baixista conheceu Hotchkiss ainda na escola, e chegou a tocar com ele e Stafford na banda Apostles, que se desmanchou. Em 1996, foi convidado para integrar a Train, com a qual se apresentou até 2003, quando saiu do grupo por causa de problemas com drogas.

Após sua saída, chegou a tocar com bandas de rock como Slipknot e Puddle of Mudd. Em 2015, voltou a se juntar a Hotchkiss na banda Painbirds. Dois anos depois, criou o grupo Side Deal junto a Stan Frazier, ex-Sugar Ray, e Joel e Scott Owen, ex-integrantes da PawnShop Kings.