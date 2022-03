Ouça ‘Trouble’, o mais novo single de Mister Ruiz

Faixa emplacou a #12 posição na ‘Dance Paradise’, maior playlist editorial de e-music do Brasil no Spotify.

Mister Ruiz retorna para o radar de lançamentos com a música ‘Trouble’, single que fala sobre ‘viver a vida noturna de festas como se estivéssemos procurando problemas…’. Com vocais e composição original de Eileen Jaime, Abelardo Ruiz, a persona por trás do projeto segue apresentando um som consistente, cheio de personalidade e identidade sonora.

“Tem vários elementos curiosos nessa música, desde o tic tac do relógio, que tem essa mensagem de que o tempo está passando, quer a gente queira ou não, como a captação do som de uma tampinha de coca-cola caindo no chão, que acabou rolando meio sem querer e entrou pra música também.”

‘Trouble’ já está disponível em todas as plataformas de streaming e é uma faixa dançante, carregada de mensagem e uma inspiração inusitada:

“Eu adoro o livro e o filme ‘The Great Gatsby’, que é um romance escrito pelo F. Scott Fitzgerald nos anos 20. Eu gosto de trazer essas referências que ninguém espera, porque acredito que é isso que diferencia um produtor de outro e traz personalidade pras minhas músicas.”

Com mais de 31 milhões de streams no Spotify e uma série de playlists editorias no portfólio, incluindo a capa da ‘Main Stage’ ao lado de Klaas, Mister Ruiz conquista mais uma vez espaço de destaque na ‘Dance Paradise’, maior playlist editorial de música eletrônica do Brasil no Spotify, com ‘Trouble’, um Slap House moderno, dançante, sexy, mas sem perder a elegância.