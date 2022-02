Mister Ruiz & LUISAH juntos em uma collab explosiva: a track ‘Piña Colada

Após um ano de muitas conquistas, Mister Ruiz abre o cronograma de lançamentos de 2022 com uma produção explosiva: a track ‘Piña Colada’. Ao lado da cantora e compositora espanhola LUISAH

Disponível em todas as plataformas de streaming, ‘Piña Colada’ segue reforçando a carreira bem construída do produtor, que já soma mais de 28 milhões de streams no Spotify.

“Pra essa música, desde o princípio, eu já sabia que a composição seria em espanhol e exatamente por isso convidei a LUISAH para essa collab. ‘Piña Colada’ é o resultado de um processo criativo divertido e sinérgico que tivemos.”

Dançante, alegre e perfeita para um clima de festa, ‘Piña Colada’ possui drops explosivos, feitos para causar impacto em qualquer pista de dança.

“Essa música tem uma mensagem de alta energia, dirigida não só aos países de língua espanhola, como também pro mundo todo: ‘Si estar aquí es un milagro hay que disfrutarlo sin pensar’. É aquela história, né? A hora certa é agora e é agora que a gente tem que fazer as coisas acontecerem.”

