Minas no topo: Clara Lima e MC Luanna trazem representatividade em ‘Filhas do Improvável’

Representatividade, empoderamento e conquistas. É nisso que se baseia o single “Filhas do Improvável” da rapper Clara Lima em parceria com MC Luanna. A faixa lançada nesta quarta-feira (11/1) – ouça – conta com videoclipe, que já está disponível no canal do selo Dip Muzic no YouTube.

Versando sobre o corre da “mulher preta favelada”, as artistas se juntam sob a produção musical de Rizzi Get Busy. “Estou muito ansiosa para que o público ouça esse som. É uma música forte e especial, que vem para impactar a vida das pessoas”, descreve Clara.

Nas redes sociais, a ansiedade também foi grande para o lançamento. “Simplesmente as maiores, não tem como dar errado”, disse uma fã. “Começando 2023 já com a minha música preferida”, complementou outra na postagem da artista.

“Filhas do Improvável” vem com cheiro de álbum novo: “Além”. Essa é a primeira música do projeto a ser liberada para o público. Neste trabalho, feito em colaboração com Rizzi Get Busy, Clara vai trazer músicas mais dançantes, sem deixar o papo reto de lado.

No álbum, Clara e Rizzi vão trazer a sonoridade do rap atual, com as rimas que na artista em trabalhos anteriores, como clássicos do coletivo mineiro DV Tribo e no EP “Transgressão”, lançado em 2017.

Clara e Luanna são duas das mais importantes MC’s do rap nacional. Mulheres, pretas e de comunidade, as rappers escrevem letras repletas de identificação para o público. Para completar a mensagem empoderamento da faixa, “Filhas do Improvável” também terá videoclipe, dirigido por Jean Furquim.