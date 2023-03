Milena Araújo lança o single “Chora Boy”

O hit já está disponível no YouTube e faz parte do projeto audiovisual “Pôr-do-Sol”

Promessa do forró para 2023, a cantora Milena Araújo lançou, nesta terça-feira (21), o single “Chora Boy”. O hit já está disponível no YouTube e faz parte do projeto “Pôr-do-Sol”, primeiro registro audiovisual ao vivo da artista.

Natural de São Caetano do Sul (SP), a jovem, radicada em Alagoas, teve passagens por bandas de forró antes de iniciar carreira solo. Milena aposta em uma batida dançante, mas sem deixar o romantismo de lado.

Além de “Chora Boy”, já estão disponíveis outras duas canções que compõem o projeto: a inédita “Você Me Faz Mulher” e o cover de “Rapariga”, conhecida nacionalmente nas vozes de Simone & Simaria. “Estou feliz com a recepção do público de diversas partes do país. Estou na expectativa que esse projeto me leve a patamares ainda maiores. Os primeiros lançamentos já me abriram diversas portas e outras oportunidades estão surgindo”, comenta Milena.

A cantora deve se apresentar, ainda neste semestre, em estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. “Já estamos com uma procura bastante grande para esse início do ano e com propostas para as festas de São João. Devo me apresentar em algumas capitais importantes, como Brasília, Goiânia, São Paulo, Maceió e Aracaju, por exemplo, além de cidades do interior de Alagoas, Pernambuco e Paraíba”, adianta a artista.