Michele Andrade traz forró contemporâneo em “Tutti Frutti”

Cantora pernambucana traz uma reinvenção de seu som conhecido nesse novo single, já disponível em todas as plataformas digitais

A cantora pernambucana Michele Andrade é um dos maiores nomes da nova geração do forró, sempre adaptando o gênero para as novas gerações – isso é um dos pilares de seu mais novo lançamento, o single “Tutti Frutti”, nesta quinta (21). A faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, mescla o forró clássico com arranjos contemporâneos.

Entrando na série de singles que a artista lançou em 2023, “Tutti Frutti” traz a energia já esperada de Michele Andrade, muita empolgação e sonoridade dançante – mas, dessa vez, com toques diferentes. Com batida envolvente, “Tutti Frutti” promete ser um novo viral da artista, seguindo hits como “Então Vai” e “Tô Fazendo Falta”.

Com composição assinada por WR no Beat, Suheldo Lima, Rohan Melo e Lucas Pavan, nomes conhecidíssimos quando o assunto é forró, “Tutti Frutti” é uma faixa que aborda as reviravoltas de um relacionamento sem um final feliz – apresentando todas as movimentações que um amor pode ter antes de acabar.

Ouça “Tutti Frutti” em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/tuttifruit