Metallica traz versões longas de suas músicas para estádio lotado em SP

A banda composta por James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo e Lars Ulrich, se apresentou ontem (10) no Morumbi

Às 21h20 desta terça-feira fria (10), o Metallica entrou no palco do Morumbi para o prazer de um público que lotou todos os setores do estádio, da pista às cadeiras e arquibancadas.

Uma das mais populares do metal, a banda de James Hetfield (vocal e guitarra), Kirk Hammett (guitarra solo), Robert Trujillo (baixo) e Lars Ulrich (bateria) chegou com o jogo ganho: 99% dos espectadores estavam vestidos de preto.

Com versões longas, com no mínimo 6 minutos de cada música, a banda era saudada a cada intervalo. Após três canções, Hetfield mandou a velha e boa “família Metallica” e “quem faz isso mais bonito são vocês “. Quase às lágrimas, a galera cantou junto a famosa “Seek and Destroy”.

Antes, em “Harvester of Sorrow”, o grupo surpreendeu ligando uma dúzia canhões de fogos no palco e adjacências, como se fosse o velho Kiss. O estádio iluminou e os fãs ficaram com as testas quentes, de tão grandes eram as fogueiras.

A sexta música, também cantada alto no estádio, foi um clássico antigo do Metallica: a tocante “One”, inspirada no filme antibélico “Johnny Vai à Guerra”, de 1971. Durante a execução, um clipe de arames farpados e caveiras balouçantes estourava no gigantesco telão, completando a magia metal.

Trocando de guitarra praticamente a cada música, Hatfield conduziu todo o show como o mestre das marionetes de “Master of Puppets”, a última canção antes do bis, encerrada por volta das 22h40.

Mas foi nesse bis que a comunhão atingiu outro patamar. Uma bandeira brasileira estilizada invadiu os telões do estádio. Em seguida, vieram a balada “Nothing Else Matters” e o rockão “Enter Sandman”, duas canções do álbum negro, que leva o nome da banda, gravado em 1991. É o disco mais popular do grupo e um dos mais vendidos do gênero.

O Metallica já passou por Porto Alegre e Curitiba e encerra a turnê brasileira nesta quinta (12), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Há ingressos para todos os setores, de R$ 140 (cadeira superior meia-entrada) a R$ 740 (pista premium inteira).

Os shows estão acontecendo em 2022 após duas remarcações, devido à Covid-19. O primeiro anúncio era para abril de 2020. Então, as apresentações foram adiadas para dezembro de 2020. E finalmente aconteceram agora. Na abertura, a banda brasileira Ego Kill Talent e a americana Greta van Fleet.