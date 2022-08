Mestre Sivuquinha de Brasília realiza Curso Livre de Sanfona

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário online. Aulas serão dadas na Casa do Cantador, em Ceilândia

O músico piauiense radicado no Distrito Federal Mestre Sivuquinha de Brasília está ministrando o Curso Livre de Sanfona. As inscrições começam hoje (10) e vão até a próxima quarta-feira (17)

As aulas serão realizadas na Casa do Cantador, em Ceilândia, cidade onde Sivuquinha mora. São oferecidas apenas 10 vagas, incluindo estudantes iniciantes e avançados. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário online (clique aqui).

Os selecionados serão informados mediante contato por e-mail, até o dia 19 de agosto. O Curso Livre de Sanfona terá a duração de oito meses, entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023. Sivuquinha de Brasília é o mestre regente do curso, que também conta com apoio pedagógico e orquestração do músico brasiliense Daniel Pitanga. As aulas semanais terão a duração de duas horas e serão ministradas toda segunda-feira, das 20h às 22h, na Casa do Cantador. É necessário levar o seu próprio instrumento.

“A música nos une de uma maneira muito pura”, afirma Gonçalo de Aquino Cardoso, conhecido como Sivuquinha de Brasília. Piauiense nascido em Regeneração, é radicado no DF desde 1974. Um mestre sanfoneiro que é memória viva e colaborador direto para o desenvolvimento do forró brasiliense. Com a realização do Curso Livre de Sanfona, Sivuquinha pretende iniciar novos acordeonistas e aprimorar sanfoneiros já iniciados para realizar seu antigo sonho: formar a primeira Orquestra Sanfônica de Brasília. Ao final do curso, serão realizadas duas apresentações com os alunos participantes na cidade de Ceilândia, com a presença de artistas convidados.

Sivuquinha dá aulas particulares e foi professor nos Cursos Pontuais da Escola de Música de Brasília e na Escola de Choro Raphael Rabello. Para seguir ensinando, recentemente concluiu o ensino médio e agora estuda Licenciatura em Música. “Esse curso livre nasce para reavivar e realizar o sonho do nosso mestre de formar sua Orquestra Sanfônica. Sivuquinha tem um coração muito grande e uma metodologia que consegue juntar pessoas aprendizes com músicos já experientes”, comenta Naira Carneiro, coordenadora do projeto, atriz e sanfoneira iniciada pelo mestre.

Curso Livre de Sanfona – com Mestre Sivuquinha de Brasília

Redes Sociais: www.instagram.com/sanfonicadf

Dúvidas e informações: [email protected] ou 61 9.9664.8970