Melim, Gloria Groove e Guga Nandes: confira os lançamentos da semana

Esses e outros nomes estão na lista de novidades que o JBr preparou

Novembro apenas começou, mas já trouxe inúmeros trabalhos para quem curte música brasileira. Melim e seu DVD de despedida, Gloria Groove com um novo álbum e Eli Soares lançando um novo videoclipe são algumas das novidades que os artistas disponibilizaram para o público nesta semana.

WEY, Guga Nandes e Dalto Max também chegaram com lançamentos para agradar os mais diversos gostos musicais. Esses e outros nomes estão na lista de novidades que o JBr preparou. Confira:

Guga Nandes

Na última terça (07), Guga Nandes lançou o clipe de “Horas Iguais / Nada A Ver”, sua nova faixa. Recentemente, o artista disponibilizou a segunda parte do projeto “Ainda Bem Que é Pagode”

Marcelo Segreto e Celeste Moreau

Nesta quarta (08), Marcelo Segreto e Celeste Moreau lançaram “Compacto e Simples”. O nome do projeto faz referência aos compactos de vinil feitos em 45 rotações e conta com duas músicas, “Janela” e “No ar”, que abordam relações e amor.

Gloria Groove

Nesta quinta (09), Gloria Groove lançou seu novo álbum, intitulado “Futuro Fluxo”. A artista entrega uma estética futurista e de muito funk, com outros artistas como MC GW, Thiago Pantaleão e Ludmilla.

Melim

“Melhor De Três – Ao Vivo”, novo projeto audiovisual da Melim, chegou aos aplicativos de música nesta quinta (9). O grupo anunciou que, após o lançamento, fará uma pausa após oito anos de carreira. O álbum, portanto, reúne os sucessos da banda do início até os dias atuais.

Sabuká Kariri-Xocó

O grupo indígena Sabuká Kariri-Xocó lançou o EP “Subatekié Xatoken” (Sabedoria Ancestral). Com seis faixas, o trabalho é dedicado à força da natureza e à matriarca da família Sabuká, Suinara. O EP leva o nome em português e em Dzubukuá, língua originária do grupo, além de contar com as duas línguas em todas as faixas do projeto.

Dalto Max

Nesta quinta (09), Dalto Max trouxe as colaborações de Br’oz e MAYKKA no lançamento da música e do clipe de “Acima do Sol”.

Oliveira

Oliveira, Puterrier e Mandark lançam a música “Fetiche”. Lançada nesta sexta (10), a faixa conta com videoclipe e está disponível nas plataformas digitais.

Jona Poeta

Nesta sexta (10), Jona Poeta lança “As Canções Que Fiz Com Chico”, trabalho que homenageia as obras de Chico Buarque. Com seis faixas, a produção conta com um álbum visual dirigido por Jona Poeta e Pedro Oliveira, além da execução de coreografias por Eliz Gomes e Pedro Almeida.

Eli Soares

Nesta sexta (10), Eli Soares estreia o vídeo de “Se Eu Cair”. O lançamento acompanha o DVD “Vida”. Eli é conhecido pelas faixas “Me Ajude a Melhorar” e “Você É Precioso”.

Carol Juno

Nesta sexta (10), Carol Juno disponibiliza a música “Voar”. Videoclipe também fica disponível no canal oficial da cantora no YouTube.