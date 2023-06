MC Tikão chama L7NNON e DomLaike para “Diferente das Iguais”

A faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, apresenta a mescla de funk e trap que o MC traz no seu primeiro disco completo

Um dos maiores nomes do funk proibidão, MC Tikão entra de cabeça em uma fase mais voltada ao trap com o lançamento de “Diferente das Iguais”, primeiro single de seu álbum de estreia. Com participação de L7NNON e DomLaike, a faixa, já disponível em todas as plataformas via ONErpm, está sendo lançada nesta sexta-feira (09).

Comemorando o dia dos namorados, na próxima segunda, 12, o MC traz sua própria versão de uma lovesong, contando com versos apaixonados mesclados com o tom provocativo do funk proibidão. Os versos ficam sob responsabilidade de L7NNON e Tikão, mas, o refrão fica com DomLaike, que encanta o público apaixonado com sua voz chiclete.

A faixa, além de tudo, também conta uma história de amor, revelando o romance entre um homem da periferia e uma menina de um bairro rico – terminando com ele largando tudo para ficar com ela. Como um dos principais artistas representantes da periferia, MC Tikão sempre faz muitas referências ao seu público raiz.

Assista “Diferente das Iguais”.