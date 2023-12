MC Marks lança “Férias na Metrópole”

Artista é conhecido por cantar a realidade nua e crua da ‘Selva de Pedra’

Depois de lançar o aclamado álbum “1994”, que soma mais de 10 milhões de plays nas plataformas digitais, MC Marks lança mais uma crônica sobre a vida periférica na Grande São Paulo. “Férias da Metrópole” chega em todos os tocadores digitais nesta sexta-feira (15) e com videoclipe disponível no canal oficial do artista no YouTube, às 18h.

Com 6 milhões de ouvintes mensais, MC Marks é conhecido por cantar a realidade nua e crua da selva de pedra. E “Férias na Metrópole” não é diferente – a canção conta a história do trabalhador que faz o corre para melhorar de vida, mas a grana é sempre curta no final do mês, e o que resta é curtir a folga na cidade de São Paulo: “Um mar de concreto, sonhos incertos / Só uma certeza: as contas no final do mês / A vida passa, eu nem vivi / Correndo atrás nem sei do que”.

O single ainda evidencia mais uma vez a versatilidade musical de MC Marks, explorando o estilo boom bap com sonoridades do disco. E o clipe, com cenas de MC Marks dividindo a rotina entre um trabalho formal e o sonho no estúdio, carrega essa estética urbana, com câmaras em movimento e closes em detalhes.

Natural de São Paulo, MC Marks é considerado um dos principais nomes do cenário do funk nacional. O artista canta, compõe e usa as suas letras para levar à comunidade mensagens de união e força. Ao longo de sua carreira, o MC traz em seu currículo dezenas de sucessos, como “Deus é Por Nós”, “Céu de Pipa”, “Fé no Pobre Louco”, “Casal Bem Louco”, “Filho”, “Quem Não Conhece Tá Sem Internet”, “Jesus Olhou Pra Mim”, entre tantos outros.