MC Hariel lança ‘Lua por Lua’, primeiro single do projeto Alma Imortal

Faixa narra suas conquistas através da música, ressaltando que a fase não é de ostentação, mas sim de mudança de vida

Muito mais que o representante da periferia no mainstream, MC Hariel incomoda o status quo da sociedade, com sua trajetória que se resume à força, vivência e superação, além de suas mensagens sobre fé e resiliência. Vale lembrar que o artista sempre acreditou e lutou pelos seus sonhos e hoje é uma das maiores referências do funk brasileiro. E é com essa postura de pensador que ele chega com seu novo projeto, liberando o primeiro single, chamado Lua por Lua. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais (ouça aqui)

Em uma sonoridade de baile sem perder a letra consciente, o funk “LUA POR LUA” narra suas conquistas através da música, ressaltando que a fase não é de ostentação, mas sim de mudança de vida sem perder a essência. Como ele canta: “Nota por nota, hoje nós tá embaçante / E todas embala nesse repertório / Uma por uma, nós é fã da rua / Então pisa com calma nesse território / Cifrão na conta / Sarro de um brinde / Várias jogando, várias rebolando / Enquanto eu tô cantando”.

A nova faixa faz parte do projeto “ALMA IMORTAL”, em que o artista bota o dedo na ferida da realidade brasileira. Diferente de suas canções cheias de mensagem para quem vem da periferia, este trabalho parece ser destinado também a quem não enxerga — ou não quer enxergar — a desigualdade, colocando MC Hariel no hall dos pensadores contemporâneos.

Paulistano natural da Vila Aurora, MC Hariel começou a carreira em 2011, com um grande sonho, mas sem saber onde ele o levaria. Desde então, ele se tornou um dos maiores nomes do funk nacional. Dos vídeos caseiros à entrada na produtora GR6 e assinatura com a Warner Music Brasil (em 2021), o artista emplacou um sucesso após o outro, como “Lei do Retorno”, com MC Don Juan, “Maçã Verde”, “Cracolândia” e “O Fim é Triste”, entre tantos. Tendo como marca registrada as letras que falam de superação, uma visão política e realista da vida, o amor pelo Corinthians e crônicas do seu cotidiano, MC Hariel – que possui atualmente mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, só reafirma sua sonoridade singular e diversidade musical.