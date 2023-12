MC GP lança novo álbum “Nova Tendência”, com participação de MC Ryan SP, Vulgo FK, Kayblack e mais

O hitmaker do funk está de volta para estabelecer a “Nova Tendência”, com seu disco, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

O funkeiro MC GP acaba de lançar, nesta quinta-feira (14), seu mais novo álbum de estúdio, intitulado “Nova Tendência” – contando com 20 faixas inéditas. Dentro da duração do disco, o artista explora diversas sonoridades dentro do funk e do trap, acompanhado de parcerias como MC Ryan SP, Vulgo FK, Kayblack e Borges.

MC GP ouve rap, funk e samba rock desde criança, “músicas clássicas de uma família da favela”, diz ele, e carregou essas influências para a criação de “Nova Tendência”, mesclando gêneros com os quais já tem história. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o disco conta com produção de KAIO MIX E DJ VICTOR, colaboradores antigos de GP.

“Estou felizão, é um trabalho lindo ao qual me dediquei tanto”, fala o funkeiro sobre seu novo álbum. O processo de criação de “Nova Tendência” durou mais de 1 ano e meio e envolveu inúmeras demos, parcerias e beats, com isso, MC GP acabou decidindo nas 20 faixas que compõem o álbum final.

“É um disco com 20 faixas, onde, em muitas faixas, relato muito da atualidade que os jovens estão vivendo – é um projeto que acredito muito, já estou construindo ele há mais ou menos 1 ano e meio. São 20 faixas com diversos feats, diversos artistas do cenário da música, do funk, do trap, estou ‘felizão’”, afirma.

Além de suas influências mais clássicas, MC GP também traz o trap no “Nova Tendência”, apostando em colaborações com trappers de destaque, como os próprios Kayblack e Vulgo FK. A faixa-foco do disco, também chamada de “Nova Tendência”, também carrega essa sonoridade do trap, além de participação do MC Ryan SP, considerado o maior funkeiro da atualidade.

GP já é um nome marcante na cena do funk, carregando consigo singles como “Giro dos Artistas”, “Favelado Promissor” e “Melhor Opção” – e traz esse legado para seu mais novo disco, inspirando novas tendências. O disco está enraizado na viagem do funkeiro à Itália, onde teve mais contato com a moda, compreendendo as tendências, incorporando elas na música urbana.

O álbum também é acompanhado de um videoclipe, além do lançamento nas plataformas digitais, exclusivo para a faixa “Nova Tendência”, a música em participação com MC Ryan SP. A faixa-foco deve estar disponível no canal oficial do MC GP na mesma quinta-feira (24) do lançamento do álbum completo.

Ouça "Nova Tendência" em todas as plataformas digitais