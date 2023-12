MC Don Juan retorna às raízes com “Funk é Funk”

O funkeiro relembra os sucessos de 2016, quando se tornou um grande fenômeno em todo o Brasil

Nesta sexta-feira (15), o MC Don Juan retorna às raízes com o lançamento de “Funk é Funk”. O funkeiro relembra os sucessos de 2016, quando se tornou um grande fenômeno em todo o Brasil e, sete anos depois, presenteia os fãs que estiveram com ele nesta caminhada rumo ao topo, além de se apresentar como um cantor autêntico para os novos admiradores.

O EP com cinco faixas estreou nas plataformas à meia-noite. Ouça nas plataformas digitais.

Nesse comeback, Don conta com a colaboração de grandes nomes que o auxiliaram no início de sua trajetória. DJ Yuri Martins, que esteve com ele em hits como”Oh Novinha” e “Amar Amei”, agora está presente em “Então Rebola”. Já o DJ 900, que produziu os sucessos “Bipolar” e “Deboche”, compartilha com Don as faixas “Jogador Caro” e “Beco de Favela”. O projeto também conta com a parceria de DJ Felipe Maia em “Sarra na Peça” e “Presentinho do Chefe”, que tem participação também do DJ Japa NK.

Os videoclipes das faixas chegam ao canal do artista e da GR6 em uma versão de mini curta-metragem. Com três personagens principais, cada video conta a história de um deles.

Gravados na Vila Cheba, em São Paulo, local onde o MC Don Juan nasceu, os audiovisuais são centralizados na história de um casal e retratam a realidade da vida na favela.

“FUNK É FUNK” evidencia todo talento e diversidade do MC Don Juan, ao mesmo tempo em que o apresenta como um artista já consagrado ao relembrar o seu estilo de 2016. O trabalho revela também um cantor em constante evolução ao se reinventar a cada lançamento.

Com letras ousadas que mostram uma perspectiva atual do mundo e a batida cativante que conquistou os primeiros fãs de Don, o EP promete envolver mais uma vez o Brasil e o mundo, reafirmar e justificar o grande talento que é o MC Don Juan.