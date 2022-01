Mc Danny lança “Eu te avisei”, nova parceria com Márcia Fellipe

Chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (14), “Eu Te Avisei”, novo single de MC Danny, em parceria com Márcia Fellipe. A produção da faixa foi assinada pelo DJ Felipe Beats, que já produziu alguns sucessos da MC, como: “Ameaça” e “Nada de se Apaixonar”.

“O convite para o feat surgiu através do escritório que cuida da minha carreira Esse hit é minha nova aposta para fazer muito barulho nessa época que antecede o Carnaval e tenho certeza de que vocês vão amar esse lançamento que fizemos com muito amor e dedicação”, comenta MC Danny.

MC Danny finalizou 2021 sendo uma das artistas brasileiras mais ouvidas nas plataformas digitais, tendo a melhor performance de toda sua carreira, com quase 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e sendo a segunda brasileira a emplacar duas músicas seguidas dentro do top global mundial.

Confira!!!