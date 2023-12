Max & Luan lançam o álbum “Esqueminha II”

Projeto já está disponível nas plataformas de streaming, via ONErpm

Após o sucesso de “Esqueminha (Ao Vivo)” em 2019, com mais de 25 milhões de streams só no Spotify, Max & Luan apresentam a segunda edição, em “Esqueminha II” gravado em Goiânia e já disponível nas plataformas de áudio, via ONErpm, além de clipe no YouTube da Dupla. O álbum tem participações de grandes nomes da música sertaneja como Diego & Arnaldo, Cleber & Cauan e os estreantes da Hitstar, Gregory & Matheus.

Ouça o álbum em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/esqueminha2

O disco conta com regravações que mesclam músicas marcantes do rock nacional ao sertanejo universitário atual, com a identidade musical da dupla dona do sucesso “Vestido Coladinho”. O projeto conta com 14 faixas, sendo três delas inéditas, com a faixa foco para “Probido Recair”.

Nascidos em Minaçu (GO) Max e Luan, além de terem nomes que soam bem juntos, estão lado a lado, unidos pelo destino e conquistando cada vez mais o espaço merecido na música sertaneja. Ambos começaram suas carreiras cedo. Max aos 16 anos, foi incentivado pelos pais e por um amigo da família conhecido como “Cheiro”, já Luan tinha 11 anos quando ganhou um violão de presente, e começou tocando na igreja, em menos de três meses de aula, já estava compondo sua primeira canção e se apaixonou pelo sertanejo ao ouvir um projeto de Bruno e Marrone.

Com todo carisma, paixão e persistência de viver daquilo que mais amam, as vozes dos dois se encontraram no ano de 2007, ainda na adolescência, foram apresentados por alguns amigos em comum. A afinidade foi imediata, tanto que até hoje muitas pessoas olham os dois juntos e pensam “eles são irmãos”, além das personalidades se combinarem, a semelhança física também está presente na dupla, eles até brincam que é a convivência que os tornam semelhantes, pode até ser, o fato é que existe uma a harmonia natural entre os dois.

Foi em 2009 que eles se uniram como dupla. Exatamente dois anos depois de se conhecerem, fizeram um pequeno show no mesmo dia e desde então, percorreram juntos uma carreira musical que somando, em 2023, já são mais de 14 anos de estrada, na luta realizando o sonho de viver da música.

“Esqueminha II” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.