Matogrosso e Mathias se unem a Jorge em “Caçador de Gente”

A dupla Matogrosso e Mathias lança, nesta sexta-feira (15), a faixa “Caçador de Gente”. A música traz a participação de Jorge, que faz dupla com Mateus. É a primeira vez que as duplas fazem algo juntas.

A faixa faz parte do projeto ‘Zona Rural 2’, label considerada um dos grandes cases de sucesso no mercado musical. Idealizado pelo cantor Matogrosso, o projeto revisita a história do sertanejo e traz releituras impactantes de clássicos, além de novas composições.

“Caçador de Gente” é uma composição assinada por Cristhyan Ribeiro, Thales Lessa, Flavinho Tinto, Douglas Mello e Nando Marx e foi produzida por Marco Gatto. Ela fala sobre a busca incessante em esquecer um grande amor, buscando alternativas mesmo que muitas vezes em vão.

“É uma honra muito grande estar aqui participando desse momento tão especial para Matogrosso e Mathias. São lendas da música sertaneja”, comenta Jorge. “É muito gratificante olhar para a minha trajetória, ver tudo que foi construído e receber esse carinho de artistas que chegaram ao sucesso muito tempo depois, mas trilhando um caminho sólido, com muita qualidade técnica e vocal. Jorge é um desses artistas que será lembrado para sempre. É dono de um talento incrível, além do carisma e humildade. Deixou esse coração transbordando”, afirma Matogrosso.

Ouça em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/cacadordegente