Matheuzinho disponibiliza feat ao lado de Cantini e mais uma música solo do projeto “Sinta Essa Vibe”

“Bora Transar” e “Vibe” podem ser conferidas em todas as plataformas de áudio e vídeo a partir desta sexta (02)

Depois do grande lançamento de “Choro Com Gosto”, feat com uma das duplas mais amadas do sertanejo, Clayton & Romário, Matheuzinho anuncia mais duas músicas inéditas do seu projeto “Sinta Essa Vibe”, gravado em São Paulo no ano passado. A novidade conta com a faixa solo “Vibe” e um feat mais que especial com o cantor Cantini, intitulado “Bora Transar”. A partir da meia noite desta sexta-feira, os fãs já podem conferir os lançamentos nas redes do cantor e os vídeos no canal oficial da Love Funk às 18h.

Ouça aqui

Com a produção assinada pelo gigante DJ RD, “Bora Transar” foi composta por Marco Esteves e o próprio Gabriel Cantini, enquanto “Vibe” por Jerônimo Pereira de Lima e Luiz Eduardo Bezerra da Costa.

“Muito feliz por dar continuidade nesse projeto. Sinto que ‘Vibe’, como já diz o nome, é totalmente a energia do DVD. O ritmo é muito legal, então estou confiante que a galera vai gostar. A junção com meu grande amigo Cantini também foi muito especial, escolhemos essa música escrita por ele e combinou muito com o álbum. Escutem, dancem e curtam bastante porque já já tem mais hit vindo”, diz o cantor Matheuzinho.

O DVD foi acompanhado pelo empresário do cantor, Marcelo Portuga e a direção de vídeo foi conduzida por Bast/Mateo e A&R de Ferrugem. Já na produção geral, Bruno Maia e Rafael Gracindo tomam frente e Gabriel Lolli e DJ RD assinam como diretores musicais.

Totalizando em 15 faixas, Matheuzinho já liberou músicas com grandes nomes do mercado musical como Mc Danny, Melody, Avine Vinny, Felipe Amorim, Meno Dani e Clayton & Romário, além das canções solo. Mas não para por aí! Nos próximos lançamentos podemos esperar ainda mais participações com artistas renomados como Tierry, Tainá Costa e Kekel.