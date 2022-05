Mastruz com Leite lança DVD “Rolê Junino” 

Ao vivo estreou nas plataformas digitais, via ONErpm, nesta sexta-feira (27) acompanhado do clipe no YouTube para uma das faixas

A festa junina é uma festividade popular que, tradicionalmente, acontece no mês de junho em todas as regiões do país, porém, para o Nordeste, essa festividade tem um sabor especial.

Em homenagem aos amantes das festas juninas, o Mastruz com Leite gravou o DVD “Rolê Junino”, um projeto temático construído inteiro com músicas especiais para o São João. O repertório foi escolhido cuidadosamente a dedo para que, após dois anos sem os festejos, os forrozeiros possam aproveitar bastante o São João ao som do Mastruz.

O ao vivo estreou nesta sexta-feira (27), em todas as plataformas digitais via ONErpm e conta com 18 faixas que incluem música inédita, regravações e clássicos do São João. A música de trabalho, que ganha clipe no YouTube juntamente com o lançamento, é “São João na Terra”, que retrata bem a melhor época do ano para os nordestinos. Já no sábado (28) outros vídeos chegam ao canal e na terça seguinte (31), o DVD chega completo à plataforma de vídeos.