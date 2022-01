Marvyn lança nova versão de “Deixa Acontecer”

Sucesso do Grupo Revelação, o single no estilo neo soul chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira

“Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar”. Não precisa ser ligado ao mundo do samba para reconhecer que só o trecho inicial do hit do grupo Revelação, que é um clássico no país inteiro.

Foi pensando nisso que o cantor e compositor Marvyn decidiu lançar a sua própria versão. O single do carioca radicado em Brasília tem uma roupagem neo soul, um estilo musical que mistura soul e R&B contemporâneo.

Segundo o artista, a nova versão da música que faz sucesso há anos no Brasil poderá ser ouvida a partir do dia 21 de janeiro nas plataformas digitais. “Decidi gravar essa música para gerar conteúdo nas minhas redes sociais, já que sou fã do grupo e ouço desde menino. Sem dúvidas ela faz parte da minha vida. No entanto, o arranjo ficou tão bonito que decidi junto com meu produtor musical Todd Henrique ir atrás da autorização para subir também para as plataformas de streams. Espero que o público goste do resultado”, diz.

Responsável pela produção e pelos arranjos, Todd Henrique diz como se sentiu ao lançar essa versão. “Foi um desafio muito bom, porque é uma música que faz parte da vida dos brasileiros. Além disso, outro desafio foi trazer uma roupagem da canção sem tirar o brilho dela e sem tirar a identidade do Marvyn”.

Originalmente, a música foi gravada por Xande de Pilares no início dos anos 2000 e já ganhou outras versões de grandes artistas do samba e pagode, como do grupo Menos é Mais.

Sobre Marvyn

Com pouco mais de 20 anos de carreira, o carioca, que vive em Brasília desde 1997, coleciona grandes conquistas na carreira musical. Além de ser figura conhecida em casas noturnas e bares da capital federal, Com estilo musical próprio, o artista carrega em seu som influências da música negra brasileira e também outras sonoridades como MPB, reggae, funk, samba e soul, entre outros.

No YouTube, o cantor tem quase 8 mil inscritos e os vídeos contabilizam meio milhão de visualizações.

Serviço:

Lançamento do single “Deixa Acontecer”, do cantor Marvyn

Data: 21/01/2022

Pré-save: https://onerpm.link/314642638808

Plataformas: Spotify, Apple Music, Deezer e Tidal