Marina Iris lança clipe com versão de “Tô a Bangu”

No Dia da Visibilidade Lésbica, 29 de agosto, Marina Iris, expoente do samba carioca, lança o clipe de “Tô a Bangu”, canção de Arlindo Cruz e Franco, já disponível no seu canal no Youtube.

Na produção, a cantora vive uma emocionante história de amor com sua companheira, a atriz e diretora Luiza Loroza, filha do também ator Serjão Loroza. A trama se desenrola numa sucessão de desencontros que culmina em um encontro explosivo e intenso numa roda de samba na Lapa.

“Tô a Bangu” integra o mais recente trabalho da sambista, “Virada”, disponível nas plataformas digitais. Sem deixar de lado sua trajetória engajada, vista nos álbuns “Rueira” (2018) e “Voz Bandeira” (2019), este dedicado à vereadora assassinada Marielle Franco, o seu quarto álbum solo conta com dez faixas sobre relacionamentos amorosos e apresenta uma linguagem popular, com sonoridade fiel às rodas de samba que povoam ruas e praças do Rio de Janeiro.

A ideia do disco veio ainda na pandemia. E surgiu justamente, segundo a cantora (que é casada com a atriz Luiza Loroza), por ter sido um tempo de reflexão e uma verdadeira prova de fogo para tantos casais. Conhecida no universo do samba carioca por participar de rodas com o “Balaio Bom” (grupo responsável pela base sonora do disco), Marina não quis distanciar o público da música mesmo durante a quarentena. A saída encontrada pela cantora foi lançar alguns singles naquele período.

Mais novidade a caminho

Além do álbum e do clipe, Marina se prepara para o lançamento de seu primeiro livro infantil, “É Pretinha”, junto com as autoras Manu da Cuíca, Ana Costa e Stephanie Gonçalves, previsto para este semestre.