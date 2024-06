Marilia Mendonça volta em nova música póstuma com o cantor Henrique Casttro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Fãs de Marilia Mendonça terão uma nova chance de matar a saudade da cantora. O sertanejo Henrique Casttro, seu amigo, anunciou que vai lançar uma música em colaboração com a artista na quinta-feira, às 21h.

A faixa “Experiência” será lançada como parte do primeiro EP do álbum “Blessed”, do artista sertanejo de Goiânia. Mendonça, além de aparecer nas faixas com seus vocais, assina a composição junto a Casttro e à cantora Maraisa.

Casttro compartilhou a notícia através de um vídeo publicado em suas redes sociais. “Minha relação com a Marília Mendonça é uma experiência difícil de explicar. É um misto de sentimentos que eu nem sei”, ele diz, enquanto exibe filmagens dos dois juntos. “Tenho certeza que foi Deus que a colocou na minha vida com as próprias mãos.”

Mendonça morreu em novembro de 2021, em um acidente de avião. Nos últimos anos, sua família lançou três álbuns póstumos, o último deles “Decretos Reais”, de março do ano passado.