Maria Rita assina com a Som Livre e lança novo single

Cantora prepara série de projetos para celebrar os 20 anos de carreira

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

A cantora Maria Rita acaba de assinar contrato com a gravadora Som Livre. Na nova casa, ela prepara uma série de projetos para comemorar os seus 20 anos de carreira, celebrados em 2022.

O primeiro deles será um single que deverá ser lançado ainda neste mês de agosto.

“Estou muito feliz de fazer parte da Som Livre, uma gravadora com tanta história no nosso país. Tenho muitos planos para este novo momento da minha carreira”, diz ela. O último disco lançado por ela foi “Amor e Música”, em 2018, pela Universal Music.

A cantora será uma das atrações do palco Sunset do Rock in Rio do dia 10 de setembro. Também se apresentam na data Gilsons e Bala Desejo.