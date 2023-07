Manoel Gomes assina com a desenvolvedora musical ONErpm

Em uma nova parceria, que é prioridade para a ONErpm, o cantor e compositor terá liberdade para criar seus próximos sucessos

Manoel Gomes, dono do grande sucesso “Caneta Azul”, canção que viralizou na internet, está agora assinando com a desenvolvedora musical ONErpm, que irá ser a casa de seus futuros lançamentos. Oferecendo os mais diversos serviços de atendimento para atos musicais, a empresa irá “buscar o espaço que ele merece”, afirma Izabel Marigo, A&R and Business Development Director da empresa.

Em uma nova parceria, que é prioridade para a ONErpm, o cantor e compositor terá liberdade para criar seus próximos sucessos, além de receber inúmeros serviços que a empresa propõe para artistas em seu ‘casting’ – por exemplo, uma equipe voltada para a comunicação com as plataformas digitais, um time focado em conteúdo audiovisual e muito mais.

Para Manoel, que sofreu muito sobre outras gerências, esse novo passo visa a segurança para sua carreira musical. Conseguindo muita atenção no universo digital durante os últimos anos, Manoel Gomes agora está tomando as rédeas de sua carreira e está pronto para começar um novo capítulo ao lado da ONErpm.