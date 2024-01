Mano Unica lança o álbum “Nascentes”

O grupo Mano Unica, reconhecido por sua dedicação à exploração das riquezas culturais e sonoras da América Latina, está emocionado em anunciar o lançamento de seu aguardado álbum, intitulado “Nascentes”

O grupo Mano Unica, reconhecido por sua dedicação à exploração das riquezas culturais e sonoras da América Latina, está emocionado em anunciar o lançamento de seu aguardado álbum, intitulado “Nascentes”. O projeto, uma obra vibrante e autoral, mistura sonoridades latino-americanas com elementos contemporâneos, oferecendo uma experiência única que reflete a diversidade cultural da banda.

O álbum é uma verdadeira jornada musical dividida em três movimentos, representando o curso de um rio, desde seu estouro até o deságue no mar. Cada faixa, incluindo a poderosa

“Nascente”, carrega consigo a profundidade do grito político, o percurso rítmico e o resgate da ancestralidade, criando uma tapeçaria sonora única e envolvente.

Para promover “Nascentes”, o grupo Mano Unica preparou uma estratégia abrangente, com ações online nas redes sociais e eventos offline em São Paulo, destacando a rica cultura latino-americana. Artistas convidados e influenciadores, como Daniel Lotoy, se unirão à causa, compartilhando o projeto em suas plataformas para ampliar ainda mais o alcance.

O show de lançamento acontecerá no dia 01/02 no Redoma Bixiga, localizado na rua Treze de Maio, 825 e terá a participação da DJ Iasmin. Além disso, estão programando shows em outras cidades, oferecendo ao público uma experiência ao vivo das músicas do álbum.