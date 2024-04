Mano Brown comemora 54 anos cantando rap no Capão Redondo (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Mano Brown, o líder dos Racionais MCs, comemorou o aniversário de 54 anos nesta segunda-feira (22) à noite cantando rap no meio de uma multidão no Capão Redondo, bairro do extremo sul de São Paulo onde ele cresceu.

“Forte abraço, Vila Fundão, Capão”, escreveu em legenda de vídeo em que aparece cantando “Vida Loka Pt 2”, dos Racionais.

Além de rap, a festa teve samba com apresentação da bateria da Vai Vai. Brown desfilou na escola de samba no Carnaval deste ano, com enredo em homenagem ao hip hop.

Nesta segunda, a Vai Vai fez uma homenagem ao rapper dizendo que ele faz parte de um capítulo especial da escola.

Segundo a empresária Eliane Dias, casada com Brown, ele quis “iniciar um novo ciclo, do jeito mais leal e sincero, com só quem é”.

“Sempre vale a pena saber de onde veio. Amei rever pessoas que seguem firmes vivendo um dia de cada vez”, disse.

Brown estava no Capão ao lado de Eliane, dos filhos e de vários moradores do bairro. Um dos convidados de fora foi o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT).

O artista será uma das atrações da celebração dos 50 anos do Chico Show, projeto que celebra a cultura negra e realizava bailes em São Paulo nas décadas de 1970 e 1980. O festival em comemoração está marcado para o dia 13 de julho, no Allianz Parque.