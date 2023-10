MagrolisMC lança “Insólito”, primeiro álbum da carreira

Entre os estilos, o álbum passa pelo Jersey, funk e o trap. Já nas participações especiais, o material reúne nomes como Yunk Vino, FEBEM e Dalsin

Após disponibilizar o single “ Nova Fase ” (prod. Iceton), no fim de setembro, o trapper MagrolisMC lança nesta sexta-feira (06/10) o seu álbum de estreia, Insólito, pela Algohits . Com 11 faixas, quatro beatmakers e oito participações especiais, o material produzido ao longo de um ano e meio inova na proposta de seguir contra a corrente do que está sendo feito atualmente na cena de trap.

Ouça “Insólito” nas plataformas digitais

Entre os estilos, o álbum passa pelo Jersey, funk e o trap. Já nas participações especiais, o material reúne nomes como Yunk Vino (“Alabama”), FEBEM (“Empoderamento Gangsta”), Danzo (“Não Faço Trap”), Kuririn (“Ascensão”), Sena Mc (“Ziplock”), Dalsin (“Polo Preta), Ionder (“Meia-Noite”), Grego e Jeffinho N.O (“Fogo Na Pista”).

A questão da identidade é um dos grandes nortes de Insólito, como o artista paulistano revela. “É uma nova fase minha. São os meus sons que a galera nunca viu. Não mudei 100%, mas eu evoluí bastante.”

“Insólito significa pouco visto, raro, fora dos padrões, né? Eu sempre brinquei com isso, tanto é que a minha biografia do Instagram. Nela estava escrito único. Só tinha esse escrito na biografia já fazia anos que é uma parada que eu sempre brisei porque no rap, no trap é muito fácil, às vezes você fazer sucesso, replicando.”