Madonna canta com rapper e clima esquenta com direito a beijão e mão boba

A cantora celebrou o mês do orgulho LGBTQIA+, em uma apresentação no Finally Enough Love ao lado de Tokischa

A cantora Madonna, de 63 anos, se apresentou no Finally Enough Love, celebração pelo mês do orgulho LGBTQIA+ e o clima esquentou com a rapper Tokischa. Em determinado momento, na música “Hung Up”, ambas deram um beijão, simularam sexo oral e se agarraram no palco. Madonna cantou vários hits de sua carreira e ainda apresentou um remix inédito de “Material Girl” com Saucy Santana.