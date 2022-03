Lulu Santos comemora 40 anos de sucesso com a turnê “Alô Base”

O cantor traz para o show em Brasília os hits que marcaram sua carreira e novas canções

Para alegria dos brasilienses, Lulu Santos volta aos palcos da capital federal com a turnê: ‘Alô Base!’, em comemoração aos 40 anos de sucesso, no dia 2 de abril no Centro de Convenções Ulysses. O show revisita grandes obras e traz no set list músicas que marcaram época e recentes canções, com a proposta de reconectar todos os pontos da trajetória. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

“Alô, base é um chamado, uma reconexão. 2021 marca os 40 anos de lançamento do meu primeiro single, ou, como prefiro considerar, há 40 anos entre meu primeiro e o mais recente lançamento. A Singularidade ativou a dobra do tempo, serão 4 décadas em 100 minutos. Preparar para a Reentrada”, destaca o artista.

A formação da banda na mais nova turnê traz Hiroshi Mizutani no teclado, Jorge Ailton no baixo, Robson Sá no vocal, Sergio Melo na bateria e Tavinho Menezes na guitarra.

Por Lulu:

Do jeito que vejo, vamos simplesmente retomar do ponto em que estávamos quando fomos rudemente interrompidos. A gira anterior, ainda que de férias em 3/2020, ainda não acabara de todo, diversas datas foram canceladas ou indefinidamente adiadas, cidades ficaram sem nossa visita periódica, pessoas ficaram sem nos ver. Não cabe aqui entrar nos deméritos dos últimos dois anos.

De nossa parte fizemos tudo que era viável mediante as já mais que repassadas condições ou falta delas. Fizemos lives, televisão, clipes e mesmo um álbum de revisitações, que acabou condensado em uma das faixas inéditas do projeto: ‘Inocentes’; recém lançada como single com a balsâmica participação da Melim. Em junho de 2021 lançamos ‘HIT’, a primeira canção e clipe da nova série, enfim, a fila andou e apesar de termos todos sido interrompidos no meio da frase, o tempo passou, o assunto mudou, ponto, parágrafo.

Serviço:

Lulu Santos em “Alô Base”

Dia: 2 de abril (sábado)

Local: Centro de Convenções Ulysses

Horário: 22h

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos: Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com)