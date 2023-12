Luiza Martins apresenta o divertido clipe de “Carinho e Respeito”

Música faz uma sátira divertida sobre os posicionamentos de artistas nos términos de seus relacionamentos e a quantidade de sentimentos ocultos que estão nas entrelinhas de seus “textões” nas redes sociais

Lançada recentemente pela Som Livre, a canção “Carinho e Respeito”, de Luiza Martins, acaba de ganhar um videoclipe inédito. Além da cantora, o vídeo traz a participação dos influenciadores Gizelly Bicalho, Marcela McGowan, Gringa e Laddy Nada (Gabriel Rocha), e faz uma sátira divertida sobre os posicionamentos de artistas nos términos de seus relacionamentos e a quantidade de sentimentos ocultos que estão nas entrelinhas de seus “textões” nas redes sociais.

A produção audiovisual chega repleta de referências a rompimentos amorosos famosos, como um icônico vidro de geléia pela metade – estopim para a separação de Shakira e Gerard Piqué -, a leitura de uma carta num programa matinal – inspirada na participação de Luísa Sonza no “Mais Você” -, e o ato de comprar flores pra si mesma, como bem ensinou Miley Cyrus no hit “I can buy myself Flowers”.

A moda sertaneja propõe uma mensagem de autenticidade e originalidade. E o clipe não foge desse padrão: em uma coletiva de imprensa, Luiza diz que não existe nenhuma inspiração concreta para uma música de coração quebrado. Ao longo do filme vemos a evolução dela no entendimento de suas emoções e sentimentos diante de um término, que vai desde “somos amigos” aos desejos mais sinceros e, de certa forma, ruins que ela tem para com a pessoa que a machucou.

Com produção de Luiza Martins e Ikaro Andrade, além das críticas, a música e o clipe também oferecem uma perspectiva bem humorada e leve sobre a vida moderna.